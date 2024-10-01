Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 2 448
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина140 мм
- Ширина4 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 2 448
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бокал для вина «Ревил ап», 0.3л
Доска для подачи круглая с выемкой дуб
Олд фэшн «Пулсар», 390мл, стекло, синий
Салатник «Эрбосо Реативо» квадратный фарфор 250 мл, бирюзовый, бежевый
Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, керамика
Доска для подачи из дуба, дерево
Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Глосс», длина 196мм
Тарелка «Стоун»
Сливочник «Кунстверк» фарфор 120 мл, белый
Кастрюля для запекания, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,8 л, 10 см, черный
Ложка чайная, «Дориа», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая, черный
Ложка чайная, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка чайная, «Багет», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая
Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, фиолетовый, матовый
Ложка чайная, «Стил Пинк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 3 см, золотой, розовый
Ложка чайная, с деревянной ручкой, 3 штуки, сталь, дерево, 2 мм, металлическая
Ложка чайная, «Трапе», сталь нержавеющая, 27 мм, металлическая, черный
Ложка чайная, «Метрополитан», сталь нержавеющая, 14,2 см, серебристый
Ложка чайная, «Фиори», хромоникелевая сталь, 14,1 см
Ложка чайная, «Синтези», сталь нержавеющая, 13,6 см, металлическая
Бокал для вина «Ревил ап», 0.3л
Доска для подачи круглая с выемкой дуб
Олд фэшн «Пулсар», 390мл, стекло, синий
Салатник «Эрбосо Реативо» квадратный фарфор 250 мл, бирюзовый, бежевый