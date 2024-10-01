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Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер», сталь нержавеющая, медный - фото 1Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер», сталь нержавеющая, медный - фото 2

Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер», сталь нержавеющая, медный

Артикул: CH-061-871
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 8 532.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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