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Ложка чайная, «Профиль», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая - фото 1

Ложка чайная, «Профиль», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая

Артикул: CH-061-027
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 1 644

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина141 мм
  • Ширина3 мм
  • Вес0,28 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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