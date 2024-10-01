Товар в корзине. Перейти
Ложка чайная, «Риволи», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая - фото 1

Ложка чайная, «Риволи», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

Артикул: CH-061-586
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка чайная, «Порто», сталь нержавеющая, 13/4 см, металлическая
Фотография товара Ложка чайная, «Порто», сталь нержавеющая, 13/4 см, металлическая от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка чайная, «Стил Сильвер Мэтт», сталь нержавеющая, 3 см, серебристый
Фотография товара Ложка чайная, «Стил Сильвер Мэтт», сталь нержавеющая, 3 см, серебристый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 1 992.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина145 мм
  • Ширина2 мм
  • Вес0,22 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Соусник «Кунстверк» фарфор 55 мл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Соусник «Кунстверк» фарфор 55 мл, черный

6
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка под горячее, сосна, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Подставка под горячее, сосна, коричневый

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Твист блэк», произведённого компанией ChiedoCover
от1 7801
1 790 ₽

Вилка столовая «Твист блэк»

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 45 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 45 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽

Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 45 мм

6
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан для коктейлей «Мотиво» для джулепа, 400мл, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Мотиво» для джулепа, 400мл, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0108
1 090 ₽

Стакан для коктейлей «Мотиво» для джулепа, 400мл, сталь нержавеющая, серебристый

5
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик из дерева, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 6706
3 890 ₽

Ящик из дерева, белый

5
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «X-15» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «X-15», произведённого компанией ChiedoCover
от1 5503
1 590 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «X-15»

7
В наличии 268 шт.
Распродажа
Фотография товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4205
1 490 ₽

Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный

14
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Сливочник «Комфорт», фарфор 180 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сливочник «Комфорт», фарфор 180 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Сливочник «Комфорт», фарфор 180 мл, белый

6
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» фарфор 200 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» фарфор 200 мл, белый

10
В наличии 1142 шт.

Другие товары из раздела ложки чайные

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Профиль», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Профиль», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая

6
В наличии 1440 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Ансер Бэйсик», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от12046
220 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Ансер Бэйсик», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая

15
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Денвер», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Денвер», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая

7
В наличии 2508 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Рустик», сталь нержавеющая, пластик, 27 мм, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Рустик», сталь нержавеющая, пластик, 27 мм, металлический

6
В наличии 204 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребрение, 15 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребрение, 15 см, металлическая

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Библос», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Библос», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

12
В наличии 408 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Осло», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от29026
390 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Осло», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

15
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Концепт №3», сталь нержавеющая, 14 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Концепт №3», сталь нержавеющая, 14 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Концепт №3», сталь нержавеющая, 14 см, металлическая

10
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Винтаж ПВД Коппер», сталь нержавеющая, медный, произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Винтаж ПВД Коппер», сталь нержавеющая, медный

11
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Адам», хромоникелевая сталь, 15,4 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Адам», хромоникелевая сталь, 15,4 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от8704
900 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Адам», хромоникелевая сталь, 15,4 см, металлическая

11
В наличии 6 шт.

Товар в корзине

Ложка чайная, «Риволи», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка чайная, «Риволи», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
от 180
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Соусник «Кунстверк» фарфор 55 мл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Соусник «Кунстверк» фарфор 55 мл, черный

6
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка под горячее, сосна, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Подставка под горячее, сосна, коричневый

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Твист блэк», произведённого компанией ChiedoCover
от1 7801
1 790 ₽

Вилка столовая «Твист блэк»

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 45 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 45 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽

Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 45 мм

6
В наличии 36 шт.