Товар в корзине. Перейти
Горшок для жаркого с ручками - фото 1

Горшок для жаркого с ручками

Артикул: CH-062-282
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Емкость для соусов с тремя носиками 350мл, пластик, желтый
Фотография товара Емкость для соусов с тремя носиками 350мл, пластик, желтый от компании ChiedoCover.
Следующий Горшок для запекания «Пати» фарфор
Фотография товара Горшок для запекания «Пати» фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр95 мм
  • Объем0,5 л
  • Материалкерамика
  • Цветтемно-коричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке18 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела горшки для запекания

Товар в корзине

Горшок для жаркого с ручками
Горшок для жаркого с ручками
от 260
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают