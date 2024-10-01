Товар в корзине. Перейти
Ложка чайная, «Концепт №4», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая - фото 1Ложка чайная, «Концепт №4», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая - фото 2Ложка чайная, «Концепт №4», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая - фото 3

Ложка чайная, «Концепт №4», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая

Артикул: CH-061-846
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка для коктейлей, «Библос», сталь нержавеющая, 27 мм
Фотография товара Ложка для коктейлей, «Библос», сталь нержавеющая, 27 мм от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк», сталь нержавеющая, черный
Фотография товара Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк», сталь нержавеющая, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 10 шт.

Стоимость упаковки 1 692.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина170 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо», диаметр 215мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4205
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо», диаметр 215мм

11
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Эпсилон», 335мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Эпсилон», 335мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Эпсилон», 335мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 168 шт.
Распродажа
Фотография товара Ящик для подачи дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ящик для подачи дуб , произведённого компанией ChiedoCover
от2 0005
2 090 ₽

Ящик для подачи дуб

10
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина, оливковый , произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽

Бокал для вина, оливковый

15
В наличии 450 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Млечный путь изумрудный» фарфор 300 мл, изумрудный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Млечный путь изумрудный» фарфор 300 мл, изумрудный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Млечный путь изумрудный» фарфор 300 мл, изумрудный, черный

12
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для коктейлей «Лондон», 0,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Бокал для коктейлей «Лондон», 0,4л

14
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эрбосо Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эрбосо Реативо»

11
В наличии
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Хисар», 330мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Хисар», 330мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Хисар», 330мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для пасты «Кунстверк», 0.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от81010
900 ₽Оптовая цена

Блюдо для пасты «Кунстверк», 0.6л

8
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Бодега», 355мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Бодега», 355мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от29026
390 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Бодега», 355мл, стекло, прозрачный

7
В наличии

Другие товары из раздела ложки чайные

Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, сталь нержавеющая, 14 см, черный, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, сталь нержавеющая, 14 см, черный, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от8704
900 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, сталь нержавеющая, 14 см, черный, металлическая

14
В наличии 125 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый

12
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Осло», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от29026
390 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Осло», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

15
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, с деревянной ручкой, 3 штуки, сталь, дерево, 2 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, с деревянной ручкой, 3 штуки, сталь, дерево, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, с деревянной ручкой, 3 штуки, сталь, дерево, 2 мм, металлическая

10
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 15,1 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 15,1 см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0603
1 090 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 15,1 см

5
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Пэлас Мартелатто», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Пэлас Мартелатто», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Пэлас Мартелатто», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый

10
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Багет винтаж», сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Багет винтаж», сталь нержавеющая, металлическая

15
В наличии 75 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Ром», сталь нержавеющая, 14,3 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от5707
610 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Ром», сталь нержавеющая, 14,3 см, металлическая

12
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Каллиполис», сталь, 14,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от61015
710 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Каллиполис», сталь, 14,5 см, металлическая

10
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Багет», сталь нержавеющая, 13,8 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Багет», сталь нержавеющая, 13,8 см, металлическая

10
В наличии 24 шт.

Товар в корзине

Ложка чайная, «Концепт №4», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая
Ложка чайная, «Концепт №4», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая
от 600
610 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо», диаметр 215мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4205
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо», диаметр 215мм

11
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Эпсилон», 335мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Эпсилон», 335мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Эпсилон», 335мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 168 шт.
Распродажа
Фотография товара Ящик для подачи дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ящик для подачи дуб , произведённого компанией ChiedoCover
от2 0005
2 090 ₽

Ящик для подачи дуб

10
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина, оливковый , произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽

Бокал для вина, оливковый

15
В наличии 450 шт.