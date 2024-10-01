Товар в корзине. Перейти
Ложка чайная, «Концепт №1», сталь нержавеющая, 17,5 см, черный, металлический - фото 1Ложка чайная, «Концепт №1», сталь нержавеющая, 17,5 см, черный, металлический - фото 2Ложка чайная, «Концепт №1», сталь нержавеющая, 17,5 см, черный, металлический - фото 3

Ложка чайная, «Концепт №1», сталь нержавеющая, 17,5 см, черный, металлический

Артикул: CH-061-810
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка чайная, «Концепт», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая
Фотография товара Ложка чайная, «Концепт», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка чайная, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая
Фотография товара Ложка чайная, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 10 шт.

Стоимость упаковки 4 440.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина175 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный, металлический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для пакетиков сахара, винилбензол, произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Емкость для пакетиков сахара, винилбензол

11
В наличии 72 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Трианон» стекло 300 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Трианон» стекло 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Трианон» стекло 300 мл, белый

13
В наличии 3000 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Ревил ап», 0.3л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Ревил ап», 0.3л, произведённого компанией ChiedoCover
от8803
900 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Ревил ап», 0.3л

13
В наличии 408 шт.
Распродажа
Фотография товара Крышка для тарелки, поликарбонат, прозрачная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка для тарелки, поликарбонат, прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2603
1 290 ₽Оптовая цена

Крышка для тарелки, поликарбонат, прозрачная

12
В наличии 400 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 475мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от81010
900 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 475мл, фарфор

7
В наличии 192 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 160 мл, 180 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽

Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 160 мл, 180 мм

7
В наличии 250 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от81010
900 ₽Оптовая цена

Нож для стейка, сталь нержавеющая

13
В наличии 384 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина овальная, плетеная полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Корзина овальная, плетеная полиротанг

12
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн стакан, 300мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 300мл, стекло, прозрачный

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Штутгарт», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Пепельница «Штутгарт», фарфор, белый

13
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела ложки чайные

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Дориа», сталь нержавеющая, 1 см, металлический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Дориа», сталь нержавеющая, 1 см, металлический, черный

11
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Аркада», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Аркада», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

12
В наличии 994 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка кофейная, сталь нержавеющая, 3 см, черный, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка кофейная, сталь нержавеющая, 3 см, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, сталь нержавеющая, 3 см, черный, металлический

5
В наличии 92 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Рустик», сталь нержавеющая, пластик, 27 мм, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Рустик», сталь нержавеющая, пластик, 27 мм, металлический

6
В наличии 204 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Библос», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Библос», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

12
В наличии 408 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, с деревянной ручкой, 3 штуки, сталь, дерево, 2 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, с деревянной ручкой, 3 штуки, сталь, дерево, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, с деревянной ручкой, 3 штуки, сталь, дерево, 2 мм, металлическая

10
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Трапе», сталь нержавеющая, 27 мм, металлическая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Трапе», сталь нержавеющая, 27 мм, металлическая, черный

12
В наличии 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани», сталь нержавеющая, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани», сталь нержавеющая, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани», сталь нержавеющая, золотой

5
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Бамбу», сталь нержавеющая, 14,6 см, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3907
1 490 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Бамбу», сталь нержавеющая, 14,6 см, шампань

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Винтаж ПВД Коппер», сталь нержавеющая, медный, произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Винтаж ПВД Коппер», сталь нержавеющая, медный

11
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Ложка чайная, «Концепт №1», сталь нержавеющая, 17,5 см, черный, металлический
Ложка чайная, «Концепт №1», сталь нержавеющая, 17,5 см, черный, металлический
от 470
510 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для пакетиков сахара, винилбензол, произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Емкость для пакетиков сахара, винилбензол

11
В наличии 72 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Трианон» стекло 300 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Трианон» стекло 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Трианон» стекло 300 мл, белый

13
В наличии 3000 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Ревил ап», 0.3л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Ревил ап», 0.3л, произведённого компанией ChiedoCover
от8803
900 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Ревил ап», 0.3л

13
В наличии 408 шт.
Распродажа
Фотография товара Крышка для тарелки, поликарбонат, прозрачная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка для тарелки, поликарбонат, прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2603
1 290 ₽Оптовая цена

Крышка для тарелки, поликарбонат, прозрачная

12
В наличии 400 шт.