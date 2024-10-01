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Тарелка десертная «Эвридэй», стекло - фото 1

Тарелка десертная «Эвридэй», стекло

Артикул: CH-059-994
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Отгрузка - упаковками

В упаковке 24 шт.

Мелкая тарелка выполнена из качественного стекла. Материал высокого качества, поэтому он прекрасно смотрится без дизайнерских дополнений. Цвет белый. Для стеклянной посуды это идеальное решение, так как товары этой серии можно назвать универсальными.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота22 мм
  • Диаметр195 мм
  • Вес0.233 кг
  • Объем0.450 л
  • Материалстекло
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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