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Ложка чайная, «Равенна», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый - фото 1

Ложка чайная, «Равенна», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый

Артикул: CH-061-934
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 2 088.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина147 мм
  • Вес0,22 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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