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Подставка для мельниц, для специй - фото 1

Подставка для мельниц, для специй

Артикул: CH-063-081
9 оценок
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Фотография товара Подставка для мельниц, для специй, бук от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Подставка для мельниц, для специй, светлое дерево, бук от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина215 мм
  • Материалбук
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

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