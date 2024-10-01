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Ложка чайная, «Концепт №2», сталь нержавеющая, 17 см, черный, металлический - фото 1Ложка чайная, «Концепт №2», сталь нержавеющая, 17 см, черный, металлический - фото 2

Ложка чайная, «Концепт №2», сталь нержавеющая, 17 см, черный, металлический

Артикул: CH-061-777
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 10 шт.

Стоимость упаковки 3 180.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина170 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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