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Ложка чайная, «Роял», хромоникелевая сталь, 15,4 см - фото 1Ложка чайная, «Роял», хромоникелевая сталь, 15,4 см - фото 2Ложка чайная, «Роял», хромоникелевая сталь, 15,4 см - фото 3Ложка чайная, «Роял», хромоникелевая сталь, 15,4 см - фото 4

Ложка чайная, «Роял», хромоникелевая сталь, 15,4 см

Артикул: CH-061-781
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 8 916.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина154 мм
  • Вес0,41 кг
  • Материалхромированная сталь
  • Цветхромированный

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