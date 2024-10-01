Характеристики товара
Описание
Бокал для вина «Амбер» – отличный классический фужер среднего размера. Объем посуды 365 мл. Его высота 19,7 см, а диаметр 6 см.
Фужер производят из качественного прозрачного стекла, которое великолепно мерцает при свете ламп. У него округлая чаша и тонкая изящная ножка, за которую удобно держать бокал при дегустации напитков. Форма стандартная, декоров нет. Производитель отдает предпочтение лаконичным и четким линиям, которые делают посуду универсальной и актуальной для сервировки разных по масштабу мероприятий.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота197 мм
- Диаметр60 мм
- Вес0.215 кг
- Объем0.365 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт