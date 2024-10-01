Товар в корзине. Перейти
Бокал для вина «Амбер», 0.365л - фото 1Бокал для вина «Амбер», 0.365л - фото 2

Бокал для вина «Амбер», 0.365л

Артикул: CH-064-074
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал для вина «Ревил ап», 0.4л
Фотография товара Бокал для вина «Ревил ап», 0.4л от компании ChiedoCover.
Следующий Бокал для вина «Империал плюс», 0.315л
Фотография товара Бокал для вина «Империал плюс», 0.315л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Бокал для вина «Амбер» – отличный классический фужер среднего размера. Объем посуды 365 мл. Его высота 19,7 см, а диаметр 6 см.
Фужер производят из качественного прозрачного стекла, которое великолепно мерцает при свете ламп. У него округлая чаша и тонкая изящная ножка, за которую удобно держать бокал при дегустации напитков. Форма стандартная, декоров нет. Производитель отдает предпочтение лаконичным и четким линиям, которые делают посуду универсальной и актуальной для сервировки разных по масштабу мероприятий.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота197 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0.215 кг
  • Объем0.365 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Бремен», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Бремен», 0,5л

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0.42л

11
В наличии 7998 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Селест», 160мл, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Селест», 160мл

10
В наличии 23328 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Мод», 0.68л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Мод», 0.68л, произведённого компанией ChiedoCover
от73010
810 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Мод», 0.68л

15
В наличии 936 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Сублим», 0,55л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Сублим», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от81010
900 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Сублим», 0,55л

13
В наличии 1800 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0.215л, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0.215л

15
В наличии 4992 шт.

Другие товары из раздела бокалы для вина

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Энотека», 0.66л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0.66л, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0.66л

11
В наличии 5849 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Энотека», 0.75л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0.75л, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0.75л

5
В наличии 2160 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Оупен ап», 0.4л, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Оупен ап», 0.4л

6
В наличии 630 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Ревил ап», 0.5л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Ревил ап», 0.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Ревил ап», 0.5л

10
В наличии 1200 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Оупен ап», 0,55л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Оупен ап», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от9604
990 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Оупен ап», 0,55л

15
В наличии 1172 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Таймлесс» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Таймлесс», произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Таймлесс»

11
В наличии 2004 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина, оливковый , произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽

Бокал для вина, оливковый

15
В наличии 450 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Твист», 0,205л, произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Твист», 0,205л

7
В наличии 290 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «И Меравиглиози», 0,55л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «И Меравиглиози», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «И Меравиглиози», 0,55л

14
В наличии 402 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Оупен ап», 0,32л, произведённого компанией ChiedoCover
от8407
900 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Оупен ап», 0,32л

10
В наличии 168 шт.

Товар в корзине

Бокал для вина «Амбер», 0.365л
Бокал для вина «Амбер», 0.365л
от 120
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Бремен», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Бремен», 0,5л

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0.42л

11
В наличии 7998 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Селест», 160мл, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Селест», 160мл

10
В наличии 23328 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Мод», 0.68л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Мод», 0.68л, произведённого компанией ChiedoCover
от73010
810 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Мод», 0.68л

15
В наличии 936 шт.