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Ложка чайная, «Сибарис», сталь, 14,5 см, металлическая - фото 1

Ложка чайная, «Сибарис», сталь, 14,5 см, металлическая

Артикул: CH-061-932
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 4 800.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина145 мм
  • Материалсталь
  • Цветметаллический

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