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Ложка чайная, сталь нержавеющая, 14 см, черный, металлическая - фото 1Ложка чайная, сталь нержавеющая, 14 см, черный, металлическая - фото 2Ложка чайная, сталь нержавеющая, 14 см, черный, металлическая - фото 3Ложка чайная, сталь нержавеющая, 14 см, черный, металлическая - фото 4Ложка чайная, сталь нержавеющая, 14 см, черный, металлическая - фото 5

Ложка чайная, сталь нержавеющая, 14 см, черный, металлическая

Артикул: CH-061-266
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 9 936

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина140 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный, металлический

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