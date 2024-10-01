Товар в корзине. Перейти
Ложка столовая «Ханна антик» - фото 1

Ложка столовая «Ханна антик»

Артикул: CH-061-297
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка столовая «Багет винтаж»
Фотография товара Ложка столовая «Багет винтаж» от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка столовая «Тэма»
Фотография товара Ложка столовая «Тэма» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина206 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница-дозатор «Мини» стекло, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽Оптовая цена

Сахарница-дозатор «Мини» стекло, сталь нержавеющая

11
В наличии 16 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Лоток для подачи дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7107
2 890 ₽

Лоток для подачи дуб

10
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для соли «Лайн» бук, произведённого компанией ChiedoCover
от4 4508
4 790 ₽Оптовая цена

Мельница для соли «Лайн» бук

8
В наличии 104 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Милк» фарфор 0,6 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Милк» фарфор 0,6 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Салатник «Милк» фарфор 0,6 л, белый

12
В наличии 816 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для мельниц и для специй, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6801
1 690 ₽

Подставка для мельниц и для специй

13
В наличии 13 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо эмалированная сталь, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Блюдо эмалированная сталь, белый

13
В наличии 170 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,07л, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽

Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,07л

14
В наличии 150 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи с ручкой дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи с ручкой дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от3 0006
3 190 ₽Оптовая цена

Доска для подачи с ручкой дуб

5
В наличии 29 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Модэна», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от4064
110 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Модэна», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

15
В наличии 4008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» квадратный фарфор 0,5 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» квадратный фарфор 0,5 л, белый

12
В наличии 468 шт.

Другие товары из раздела ложки столовые

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Аляска бэйсик», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Аляска бэйсик»

10
В наличии 11700 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Саппоро бэйсик» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Саппоро бэйсик», произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Саппоро бэйсик»

7
В наличии 2352 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая, длина 209мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая, длина 209мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4106
1 490 ₽Оптовая цена

Ложка столовая, длина 209мм

6
В наличии 250 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Глосс», длина 196мм, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Глосс», длина 196мм

5
В наличии 156 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Дистрикт Блэк Голд Мэтт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Дистрикт Блэк Голд Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Дистрикт Блэк Голд Мэтт»

5
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Багет бэйсик», длина 205мм, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Багет бэйсик», длина 205мм

8
В наличии 900 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Евро», произведённого компанией ChiedoCover
от9010
100 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Евро»

11
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Дива» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Дива», произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Дива»

14
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «М18», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «М18», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая

13
В наличии 1468 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Профиль», произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Профиль»

7
В наличии 11 шт.

Товар в корзине

Ложка столовая «Ханна антик»
Ложка столовая «Ханна антик»
от 1 120
1 190 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница-дозатор «Мини» стекло, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽Оптовая цена

Сахарница-дозатор «Мини» стекло, сталь нержавеющая

11
В наличии 16 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Лоток для подачи дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7107
2 890 ₽

Лоток для подачи дуб

10
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для соли «Лайн» бук, произведённого компанией ChiedoCover
от4 4508
4 790 ₽Оптовая цена

Мельница для соли «Лайн» бук

8
В наличии 104 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Милк» фарфор 0,6 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Милк» фарфор 0,6 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Салатник «Милк» фарфор 0,6 л, белый

12
В наличии 816 шт.