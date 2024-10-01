Товар в корзине. Перейти
Ложка чайная, «Синтези», сталь нержавеющая, 13,6 см, металлическая - фото 1

Ложка чайная, «Синтези», сталь нержавеющая, 13,6 см, металлическая

Артикул: CH-061-907
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка чайная, «Монтевидео», хромоникелевая сталь, 15 см
Фотография товара Ложка чайная, «Монтевидео», хромоникелевая сталь, 15 см от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка кофейная, «Роял», хромоникелевая сталь, 11,9 см, хромированный
Фотография товара Ложка кофейная, «Роял», хромоникелевая сталь, 11,9 см, хромированный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина136 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Крышка для блюда для десертов и закусок стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка для блюда для десертов и закусок стекло, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от2 080
Оптовая цена

Крышка для блюда для десертов и закусок стекло, прозрачный

11
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для соусов с тремя носиками 350мл, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Емкость для соусов с тремя носиками 350мл, пластик, белый

15
В наличии 120 шт.
Распродажа
Фотография товара Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 450 мл, 122 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 450 мл, 122 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8609
5 300 ₽

Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 450 мл, 122 мм, черный

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для мельниц, банок, сланец натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от7002
710 ₽Оптовая цена

Подставка для мельниц, банок, сланец натуральный

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, темно- коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9807
3 190 ₽Оптовая цена

Доска для подачи дуб, темно- коричневый

10
В наличии 28 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба плетеная, полиротанг, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Корзина для хлеба плетеная, полиротанг, бежевая

11
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Олеа», произведённого компанией ChiedoCover
от8803
900 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Олеа»

8
В наличии 49 шт.
Настоящее фото товара Сахарница «Спайро» фарфор , произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Сахарница «Спайро» фарфор

10
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для шампанского металл 4 л, металлическое , произведённого компанией ChiedoCover
от2 8004
2 890 ₽Оптовая цена

Ведро для шампанского металл 4 л, металлическое

14
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца «Париж» лак бук, произведённого компанией ChiedoCover
от37 92010
41 690 ₽

Мельница для перца «Париж» лак бук

14
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела ложки чайные

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Оптима», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от5067
150 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Оптима», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Аркада», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Аркада», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

12
В наличии 994 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Аркада Бэйсик», сталь нержавеющая, 24 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Аркада Бэйсик», сталь нержавеющая, 24 мм, металлическая

9
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Дива», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Дива», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Библос», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Библос», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

12
В наличии 408 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани», сталь нержавеющая, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани», сталь нержавеющая, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани», сталь нержавеющая, золотой

5
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Пэлас Мартелатто», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Пэлас Мартелатто», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Пэлас Мартелатто», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый

10
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Палермо», сталь нержавеющая, 13,5 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Палермо», сталь нержавеющая, 13,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Палермо», сталь нержавеющая, 13,5 см, металлическая

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Винтаж ПВД Коппер», сталь нержавеющая, медный, произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Винтаж ПВД Коппер», сталь нержавеющая, медный

11
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Пэлас», сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Пэлас», сталь нержавеющая, металлическая

5
В наличии 48 шт.

Товар в корзине

Ложка чайная, «Синтези», сталь нержавеющая, 13,6 см, металлическая
Ложка чайная, «Синтези», сталь нержавеющая, 13,6 см, металлическая
от 220
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Крышка для блюда для десертов и закусок стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка для блюда для десертов и закусок стекло, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от2 080
Оптовая цена

Крышка для блюда для десертов и закусок стекло, прозрачный

11
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для соусов с тремя носиками 350мл, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Емкость для соусов с тремя носиками 350мл, пластик, белый

15
В наличии 120 шт.
Распродажа
Фотография товара Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 450 мл, 122 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 450 мл, 122 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8609
5 300 ₽

Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 450 мл, 122 мм, черный

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для мельниц, банок, сланец натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от7002
710 ₽Оптовая цена

Подставка для мельниц, банок, сланец натуральный

12
В наличии