Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 4 752.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина138 мм
- Вес0,22 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 4 752.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка для пасты «Эволюшнс Солюшн»
Доска для стейка бук, бежевый
Нож столовый «Рустик»
Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, черный
Корзина плетеная для хлеба полиротанг, золотой цвет
Тарелка «Эволюшнс Уайт», диаметр 190мм
Олд фэшн «Мадура», 350мл, стекло, прозрачный
Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити», фарфор, белое
Мельница для соли с металлическим механизмом, бук, металл
Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 20 мл, 10 см, белый
Ложка чайная, «Ансер Бэйсик», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая
Ложка чайная, «Элит», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая
Ложка для икры, «М18», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая
Ложка чайная, «Стреза», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая
Ложка чайная, «Концепт №8», сталь нержавеющая, 17,5 см, золотой, металлический
Ложка чайная, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 16,6 см, хромированный
Ложка чайная, «Концепт №4», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая
Ложка чайная, «Фиори», хромоникелевая сталь, 14,1 см
Ложка чайная, «Ром», сталь нержавеющая, 14,3 см, металлическая
Ложка чайная, «Сибарис», сталь, 14,5 см, металлическая
Тарелка для пасты «Эволюшнс Солюшн»
Доска для стейка бук, бежевый
Нож столовый «Рустик»
Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, черный