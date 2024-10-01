Характеристики товара
Описание
В упаковке 10 шт.
Стоимость упаковки 3 552.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина135 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветзолотой, металлический
В упаковке 10 шт.
Стоимость упаковки 3 552.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Олд Фэшн «Камберленд», 370мл, прозрачный, хрустальное стекло
Блюдо для подачи, глубина 120мм
Горшок для запекания «Эрбосо Реативо» фарфор
Тарелка глубокая «Маррон Реативо»
Хайбол «Энджой», 445мл, стекло, розовый
Салатник «Тирамису» керамика 0,5 л, белый, черный
Мельница для перца с металлическим механизмом, акрил
Тарелка «Пунто Бьянка», квадратная
Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт»
Ящик-трансформер из трех частей дуб
Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый
Ложка чайная, «Дистрикт Блэк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, черный
Ложка чайная, «Киото», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая
Ложка для икры, «М18», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая
Ложка чайная, «Дива», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая
Ложка чайная, «Осло», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка чайная, «Концепт №6», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая
Ложка чайная, «Фиори», хромоникелевая сталь, 14,1 см
Ложка чайная, «Винтаж ПВД Коппер», сталь нержавеющая, медный
Ложка чайная, «Водопад Сардиния», хромоникелевая сталь, 14,9 см, металлическая
Олд Фэшн «Камберленд», 370мл, прозрачный, хрустальное стекло
Блюдо для подачи, глубина 120мм
Горшок для запекания «Эрбосо Реативо» фарфор
Тарелка глубокая «Маррон Реативо»