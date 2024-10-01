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Ложка десертная «Палладиум» сталь нержавеющая, металлическая - фото 1

Ложка десертная «Палладиум» сталь нержавеющая, металлическая

Артикул: CH-061-165
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина182/60 мм
  • Ширина5 мм
  • Вес0,022 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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