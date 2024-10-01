Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина182/60 мм
- Ширина5 мм
- Вес0,022 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бокал для вина, стекло, зеленый
Доска для подачи с узором дуб, светлое и темное дерево
Олд фэшн «Фолкнер», 400мл, стекло, прозрачный
Салатник «Пастораль» фарфор, зеленый
Соусник-кувшинчик для соевого соуса и уксуса «Аура» фарфор
Тарелка «Млечный путь» для плова
Кувшин, стекло 1,5л
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нерж, 90 мм
Соусник «Крафт Грин» фарфор 55 мл, зеленый
Тарелка «Эволюшнс Уайт»
Ложка десертная «Эко Ансер» сталь нержавеющая, металлическая
Ложка десертная «Суперга» сталь нержавеющая, металлический
Ложка десертная «Концепт» сталь нержавеющая, металлический
Ложка десертная «Филет» сталь нержавеющий, металлический
Ложка десертная «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани» сталь нержавеющая, золотой
Ложка десертная «Риволи» сталь нержавеющая, металлический
Ложка десертная «Казали» сталь нержавеющая, состарена
Ложка десертная «Эйч-арт ПВД Голд» сталь нержавеющая, золотой
Ложка десертная «Савой» сталь нержавеющая
Ложка десертная «Пьюр» сталь нержавеющая
Бокал для вина, стекло, зеленый
Доска для подачи с узором дуб, светлое и темное дерево
Олд фэшн «Фолкнер», 400мл, стекло, прозрачный
Салатник «Пастораль» фарфор, зеленый