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Нож для рыбы «Сан Ремо» хромированная сталь - фото 1Нож для рыбы «Сан Ремо» хромированная сталь - фото 2

Нож для рыбы «Сан Ремо» хромированная сталь

Артикул: CH-060-842
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Материалхромированная сталь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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