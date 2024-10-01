Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина210 мм
- Материалхромированная сталь
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
В упаковке 12 шт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Доска для подачи «Шот Холдер» на 6 стопок дерево, светло-бежевый
Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк»
Подставка для яйца «Крафт» фарфор, терракот
Нож столовый «Оливия»
Тарелка «Агат», диаметр 85мм
Олд фэшн «Кошем», 280мл, стекло, прозрачный
Доска для подачи из дуба, темно - коричневый
Ложка кофейная, «Концепт», сталь нержавеющая, металлическая
Салатник «Сизонз бар» зеникс 2,2 л, белый
Сахарница «Нектар» фарфор
Нож столовый «Эко Ансер», длина 233мм
Нож столовый «Денвер»
Нож столовый «Рустик»
Нож столовый «Роял Пасифик»
Нож для рыбы «Риволи» сталь нержавеющая
Нож столовый «Палермо»
Нож столовый с составной ручкой
Нож столовый кованный «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк»
Нож столовый «Алайниа»
Нож столовый «Кейтери», для пиццы
Доска для подачи «Шот Холдер» на 6 стопок дерево, светло-бежевый
Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк»
Подставка для яйца «Крафт» фарфор, терракот
Нож столовый «Оливия»