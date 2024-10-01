Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 5 232.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина110 мм
- Ширина20 мм
- Вес0,16 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 5 232.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка глубокая «Маренго»
Вилка для устриц, «Пэлас», сталь нержавеющая, металлическая
Доска для подачи дуб, черная
Сковорода для запекания «Симплисити» фарфор
Доска для пиццы из бука
Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Грэй»
Блюдо для подачи «Проотель», сталь нержавеющая, медь 0,5л
Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, черный
Тарелка глубокая «Крафт Грин»
Сливочник «Мак» фарфор 90 мл, медный
Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, черный, матовый
Ложка кофейная, «Гранд», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Риволи», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Астория», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Серфис», сталь нержавеющая, металлическая
Ложка кофейная, «Концепт», сталь нержавеющая, металлическая
Ложка кофейная, «Анзо», сталь нержавеющая, 11 см, металлическая
Ложка кофейная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребренная, 13 см, металлическая
Ложка кофейная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 12 см, хромированный
Ложка кофейная, «Шарм», сталь нержавеющая, 22 мм, металлическая
Тарелка глубокая «Маренго»
Вилка для устриц, «Пэлас», сталь нержавеющая, металлическая
Доска для подачи дуб, черная
Сковорода для запекания «Симплисити» фарфор