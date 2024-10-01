Товар в корзине. Перейти
Ложка кофейная, «Калипсо», сталь нержавеющая, 22 мм, металлическая - фото 1

Ложка кофейная, «Калипсо», сталь нержавеющая, 22 мм, металлическая

Артикул: CH-061-538
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка кофейная, «Перле», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Фотография товара Ложка кофейная, «Перле», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка кофейная, «Осло», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Фотография товара Ложка кофейная, «Осло», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 600 шт.

Стоимость упаковки 115 800.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина110 мм
  • Ширина22 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, черная

6
В наличии 432 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Универсал», произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Универсал»

11
В наличии 157 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка, длина 103мм, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Нож для стейка, длина 103мм

5
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бумага «Комикс» для сэндвичей , произведённого компанией ChiedoCover
от2 4908
2 690 ₽Оптовая цена

Бумага «Комикс» для сэндвичей

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, золотой

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Маренго», произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Маренго»

8
В наличии 180 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Эсте», 300мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Эсте», 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Хайбол «Эсте», 300мл, стекло, прозрачный

12
В наличии
Распродажа
Фотография товара Подставка для блюда «Базальт» акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для блюда «Базальт» акация, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6904
2 790 ₽Оптовая цена

Подставка для блюда «Базальт» акация

11
В наличии 32 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Концепт», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Концепт»

9
В наличии 84 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный

8
В наличии 123 шт.

Другие товары из раздела ложки кофейные

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, черный, матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, черный, матовый

8
В наличии 360 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Эко Ансер», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Эко Ансер», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

6
В наличии 720 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Адажио», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Адажио», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

14
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Атлантис», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Атлантис», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

12
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Визув», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от4064
110 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Визув», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

8
В наличии 3012 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Спига Голд», сталь нержавеющая, 13 см, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от71013
810 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Спига Голд», сталь нержавеющая, 13 см, золотой

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Снейк», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Снейк», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая

10
В наличии 22 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Штутгарт», сталь нержавеющая, 13,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Штутгарт», сталь нержавеющая, 13,5 см, металлическая

15
В наличии 204 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Алайниа», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Алайниа», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

9
В наличии 420 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 12 см, хромированный, произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 12 см, хромированный

11
В наличии

Товар в корзине

Ложка кофейная, «Калипсо», сталь нержавеющая, 22 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Калипсо», сталь нержавеющая, 22 мм, металлическая
от 210
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, черная

6
В наличии 432 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Универсал», произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Универсал»

11
В наличии 157 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка, длина 103мм, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Нож для стейка, длина 103мм

5
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бумага «Комикс» для сэндвичей , произведённого компанией ChiedoCover
от2 4908
2 690 ₽Оптовая цена

Бумага «Комикс» для сэндвичей

13
В наличии