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Ложка кофейная, сталь нержавеющая, 3 см, черный, металлический - фото 1Ложка кофейная, сталь нержавеющая, 3 см, черный, металлический - фото 2

Ложка кофейная, сталь нержавеющая, 3 см, черный, металлический

Артикул: CH-061-362
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 5 976.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина113 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный, металлический

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