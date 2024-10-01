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Ложка кофейная, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая - фото 1

Ложка кофейная, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

Артикул: CH-061-533
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 2 592.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина116 мм
  • Ширина4 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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