Товар в корзине. Перейти
Ложка кофейная, «Алайниа», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая - фото 1

Ложка кофейная, «Алайниа», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

Артикул: CH-061-913
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка кофейная, «Роял», хромоникелевая сталь, 11,9 см, хромированный
Фотография товара Ложка кофейная, «Роял», хромоникелевая сталь, 11,9 см, хромированный от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка для коктейлей, «X-15», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая
Фотография товара Ложка для коктейлей, «X-15», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 2 772.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина114 мм
  • Ширина4 мм
  • Вес0,18 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Щипцы для лобстера, сплав цинковый, 30 мм, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2603
1 290 ₽Оптовая цена

Щипцы для лобстера, сплав цинковый, 30 мм, черный, металлический

8
В наличии 29 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Млечный путь» квадратный фарфор 250 мл, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Млечный путь» квадратный фарфор 250 мл, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Салатник «Млечный путь» квадратный фарфор 250 мл, черный, белый

10
В наличии 240 шт.
Распродажа
Фотография товара Молочник «Алина», фарфор 142 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Алина», фарфор 142 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6403
1 690 ₽Оптовая цена

Молочник «Алина», фарфор 142 мл, белый

9
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный

10
В наличии 47 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Форма для запекания фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1603
1 190 ₽Оптовая цена

Форма для запекания фарфор

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Полар» фарфор 2 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Полар» фарфор 2 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3206
1 390 ₽Оптовая цена

Салатник «Полар» фарфор 2 л, белый

6
В наличии 250 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Сублим» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Сублим», произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Сублим»

11
В наличии 3120 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник стекло 0,55 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник стекло 0,55 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Салатник стекло 0,55 л, прозрачный

11
В наличии 145 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Моцарт», фарфор 50 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0308
2 190 ₽Оптовая цена

Молочник «Моцарт», фарфор 50 мл, белый

7
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽

Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм

12
В наличии

Другие товары из раздела ложки кофейные

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Аляска», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Аляска», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

12
В наличии 2340 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Багет бэйсик», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Багет бэйсик», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

9
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Перле», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Перле», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

12
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Багет», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Багет», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая

5
В наличии 2040 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Риволи», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Риволи», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

10
В наличии 600 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка кофейная, «Монтевидео», хромоникелевая сталь, 11,7 см, хромированный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Монтевидео», хромоникелевая сталь, 11,7 см, хромированный, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Монтевидео», хромоникелевая сталь, 11,7 см, хромированный

5
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Концепт», сталь нержавеющая, 2 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Концепт», сталь нержавеющая, 2 см, металлическая

14
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная. «Казали». сталь нержавеющая, состарена, 115/35 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная. «Казали». сталь нержавеющая, состарена, 115/35 мм, металлическая

5
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребренная, 13 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребренная, 13 см, металлическая

8
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 12 см, хромированный, произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 12 см, хромированный

11
В наличии

Товар в корзине

Ложка кофейная, «Алайниа», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Алайниа», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
от 250
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Щипцы для лобстера, сплав цинковый, 30 мм, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2603
1 290 ₽Оптовая цена

Щипцы для лобстера, сплав цинковый, 30 мм, черный, металлический

8
В наличии 29 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Млечный путь» квадратный фарфор 250 мл, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Млечный путь» квадратный фарфор 250 мл, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Салатник «Млечный путь» квадратный фарфор 250 мл, черный, белый

10
В наличии 240 шт.
Распродажа
Фотография товара Молочник «Алина», фарфор 142 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Алина», фарфор 142 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6403
1 690 ₽Оптовая цена

Молочник «Алина», фарфор 142 мл, белый

9
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный

10
В наличии 47 шт.