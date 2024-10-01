Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалдерево
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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Ложка кофейная, «Ансер Голд», сталь нержавеющая, 4 мм, металлический, золотой
Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, 12 шт, стекло, дерево, 7 см, прозрачный, светлое дерево
Кувшин рифленный, 1,5л
Пепельница, стекло