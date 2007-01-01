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Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл - фото 1Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл - фото 2

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл

Артикул: CH-062-197
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина90 мм
  • Высота90 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0,126 кг
  • Объем0.33 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

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