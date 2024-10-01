Характеристики товара
Описание
В упаковке 240 шт.
Металлическая ложка устойчива к коррозии, легко очищается, не теряет первозданный вид со временем. Имеет длину 210 мм и ширину 70 мм. Ширина чаши составляет 42 мм и подходит для различных блюд. Блеск металла и элегантные линии создают изящный облик, который украсит обеденную трапезу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина210 мм
- Глубина42 мм
- Вес0.076 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке240 шт