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Ложка столовая «Гранд» - фото 1

Ложка столовая «Гранд»

Артикул: CH-060-835
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 240 шт.

Металлическая ложка устойчива к коррозии, легко очищается, не теряет первозданный вид со временем. Имеет длину 210 мм и ширину 70 мм. Ширина чаши составляет 42 мм и подходит для различных блюд. Блеск металла и элегантные линии создают изящный облик, который украсит обеденную трапезу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина210 мм
  • Глубина42 мм
  • Вес0.076 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке240 шт

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