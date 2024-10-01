Товар в корзине. Перейти
Ложка столовая «М18» - фото 1

Ложка столовая «М18»

Артикул: CH-060-780
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка столовая «Профиль», длина 205мм
Фотография товара Ложка столовая «Профиль», длина 205мм от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка столовая «Нова бэйсик», длина 195мм
Фотография товара Ложка столовая «Нова бэйсик», длина 195мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Общая длина изделия 197 мм. На ручке есть минимальный декор в виде полос по сторонам. Она не слишком широкая, удобная. Нержавеющая сталь выдерживает высокую и низкую температуру, действие пищевых кислот. Этот материал не темнеет, не тускнеет и не покрывается пятнами при интенсивной эксплуатации. Ложки из стали не нужно долго полировать. С их гладкой поверхности легко смываются остатки еды при обработке в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина197 мм
  • Глубина47 мм
  • Вес0.042 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный

10
В наличии 47 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт»

14
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Новая Аквитания», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Новая Аквитания»

9
В наличии 457 шт.
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Спикизис Свинг», 0,46л, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Бокал для бренди «Спикизис Свинг», 0,46л

7
В наличии 147 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, круглое, произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, круглое

11
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, прозрачный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная, прозрачный, белый

15
В наличии 576 шт.
Распродажа
Фотография товара Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от4 3508
4 690 ₽Оптовая цена

Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический

15
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Соусник прямоугольный «Кунстверк» фарфор, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Соусник прямоугольный «Кунстверк» фарфор, черный

15
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи с соусниками - 2шт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3603
1 390 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи с соусниками - 2шт

13
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Горшок для запекания с крышкой чугун, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7306
2 890 ₽Оптовая цена

Горшок для запекания с крышкой чугун, красный

5
В наличии 112 шт.

Другие товары из раздела ложки столовые

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Оптима Лайт», длина 177мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5055
110 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Оптима Лайт», длина 177мм

11
В наличии 1920 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Лаццо» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Лаццо», произведённого компанией ChiedoCover
от1 4404
1 490 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Лаццо»

7
В наличии 252 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Саппоро бэйсик», длина 197 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Саппоро бэйсик», длина 197, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Саппоро бэйсик», длина 197

8
В наличии 720 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Концепт №7» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт №7», произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт №7»

14
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Калипсо», произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Калипсо»

5
В наличии 1200 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Стил Блэк Сильвер Мэтт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Стил Блэк Сильвер Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Стил Блэк Сильвер Мэтт»

13
В наличии 204 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Стил Сильвер Мэтт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Стил Сильвер Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Стил Сильвер Мэтт»

9
В наличии 240 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Фиори» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Фиори», произведённого компанией ChiedoCover
от9109
990 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Фиори»

13
В наличии 144 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Концепт №4» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт №4», произведённого компанией ChiedoCover
от72012
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт №4»

10
В наличии 700 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Серфис» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Серфис», произведённого компанией ChiedoCover
от1 2107
1 290 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Серфис»

15
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Ложка столовая «М18»
Ложка столовая «М18»
от 160
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный

10
В наличии 47 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт»

14
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Новая Аквитания», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Новая Аквитания»

9
В наличии 457 шт.
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Спикизис Свинг», 0,46л, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Бокал для бренди «Спикизис Свинг», 0,46л

7
В наличии 147 шт.