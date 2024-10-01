Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Общая длина изделия 197 мм. На ручке есть минимальный декор в виде полос по сторонам. Она не слишком широкая, удобная. Нержавеющая сталь выдерживает высокую и низкую температуру, действие пищевых кислот. Этот материал не темнеет, не тускнеет и не покрывается пятнами при интенсивной эксплуатации. Ложки из стали не нужно долго полировать. С их гладкой поверхности легко смываются остатки еды при обработке в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина197 мм
- Глубина47 мм
- Вес0.042 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт