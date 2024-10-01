Характеристики товара
Описание
Олд фэшн «Сиде» – лаконичный стакан с толстым дном. Он имеет простую прямую форму, плотные стенки без орнаментов и плотное дно. Стильная форма относится к классическим предложениям, делает посуду актуальной для многих заведений.
Стакан олд фэшн от производителя pasabahce небольшой. Его объем 330 мл. Высота стенок – 95 мм, а диаметр 81 мм. Материал – прозрачное качественное стекло, которое красиво играет при свете ламп или солнца. Товар этой серии привлекает универсальными формами, за счет чего его легко сочетать буквально с любыми сервизами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота95 мм
- Диаметр81 мм
- Объем0,33 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт