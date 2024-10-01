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Олд фэшн «Сиде», 330мл, стекло, прозрачный - фото 1

Олд фэшн «Сиде», 330мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-098
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд фэшн «Сиде» – лаконичный стакан с толстым дном. Он имеет простую прямую форму, плотные стенки без орнаментов и плотное дно. Стильная форма относится к классическим предложениям, делает посуду актуальной для многих заведений.

Стакан олд фэшн от производителя pasabahce небольшой. Его объем 330 мл. Высота стенок – 95 мм, а диаметр 81 мм. Материал – прозрачное качественное стекло, которое красиво играет при свете ламп или солнца. Товар этой серии привлекает универсальными формами, за счет чего его легко сочетать буквально с любыми сервизами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота95 мм
  • Диаметр81 мм
  • Объем0,33 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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