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Бокал для горячих напитков «Проотель» - фото 1Бокал для горячих напитков «Проотель» - фото 2

Бокал для горячих напитков «Проотель»

Артикул: CH-064-222
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота115 мм
  • Диаметр80 мм
  • Вес0.192 кг
  • Объем0.35 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветпрозрачный

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