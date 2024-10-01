Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина330 мм
- Ширина145 мм
- Вес0,320 кг
- Материалполикарбонат
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка «Кунстверк», диаметр 230мм
Стакан смесительный «Бэйсик Бар Моушн», хрустальное стекло
Блюдо для улиток «Бель Кузин», длина 215мм
Миска сталь, нержавеющая, 2,7л
Нож кухонный для сыра, две ручки, «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 590
Нож для колки льда «Пробар» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый
Чашка бульонная «Браун дэппл» фарфор, белая
Джиггер «Пробар» 25/50 мл, с делениями сталь нержавеющая, серебристый
Ложка столовая «Багет бэйсик», длина 205мм
Чашка бульонная «Спайро» белый фарфор
Шумовка «Проотель» нержавеющая сталь, металлический
Веселка для кухни, бук, бежевый
Стрейнер для кастрюли, «Проотель», сталь нержавеющая, 18 см, металлическая
Стрейнер для кастрюли, «Проотель», сталь нержавеющая, 22 см, металлическая
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 43 см, металлическая
Стрейнер для кастрюли, сталь нержавеющая, 21 см, металлическая
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 210 мм, металлическая