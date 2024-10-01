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Совок для муки, «Проотель», поликарбонат, 14,5 см, прозрачный - фото 1Совок для муки, «Проотель», поликарбонат, 14,5 см, прозрачный - фото 2Совок для муки, «Проотель», поликарбонат, 14,5 см, прозрачный - фото 3

Совок для муки, «Проотель», поликарбонат, 14,5 см, прозрачный

Артикул: CH-058-880
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина330 мм
  • Ширина145 мм
  • Вес0,320 кг
  • Материалполикарбонат
  • Цветпрозрачный

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