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Мармит с откидной крышкой, 9 л - фото 1

Мармит с откидной крышкой, 9 л

Артикул: CH-078-111
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина660 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота300 мм
  • Объем9 л

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Мармит с откидной крышкой, 9 л
Мармит с откидной крышкой, 9 л
28 490
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