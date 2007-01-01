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Стакан смесительный стекло, 0.5 л, прозрачный - фото 1

Стакан смесительный стекло, 0.5 л, прозрачный

Артикул: CH-058-112
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр85 мм
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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Товар в корзине

Стакан смесительный стекло, 0.5 л, прозрачный
Стакан смесительный стекло, 0.5 л, прозрачный
от 1 130
В корзине

С этим товаром покупают