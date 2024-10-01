Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота171 мм
- Диаметр92 мм
- Вес560 кг
- Объем592 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож для сыра «Ривьера», сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая
Тарелка глубокая «Пунто Бьянка», 1.2л
Нож столовый с составной ручкой
Блюдо для подачи, фарфор, ширина 170мм
Нож для твердых сыров, сталь нержавеющая, пластик
Линейка барная «Хайн»
Нож карбовочный, пластик, сталь нержавеющая
Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 10,5л
Миска, сталь нержавеющая, 5л
Стакан «Пробар Премиум Мунлайт» смесительный, матовый
Стакан смесительный «Хэпберн»
Стакан смесительный «Хэпберн», хрустальное стекло
Стакан смесительный «Дорчестер», хрусталь 0.5 л
Стакан смесительный «Бэйсик Бар Селекшн», хрустальное стекло
Стакан смесительный, стекло, 400 мл
Стакан смесительный, поликарбонат, 0.54 л
Стакан смесительный, стекло 0.95 л, прозрачный
Стакан смесительный «Пробар», с носиком, сталь нержавеющая
Стакан смесительный «Пробар Премиум Мотиво», с рисунком, сталь нержавеющая
Нож для сыра «Ривьера», сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая
Тарелка глубокая «Пунто Бьянка», 1.2л
Нож столовый с составной ручкой