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Стакан смесительный, стекло, прозрачный - фото 1

Стакан смесительный, стекло, прозрачный

Артикул: CH-057-864
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота171 мм
  • Диаметр92 мм
  • Вес560 кг
  • Объем592 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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