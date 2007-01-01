Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Одди Diamond велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Одди Diamond велюр красный
10 оценок
4 920
Товар в корзине. Перейти
Стул Одди Diamond велюр красный - фото 1Стул Одди Diamond велюр красный - фото 2Стул Одди Diamond велюр красный - фото 3Стул Одди Diamond велюр красный - фото 4Стул Одди Diamond велюр красный - фото 5Стул Одди Diamond велюр красный - фото 6Стул Одди Diamond велюр красный - фото 7

Стул Одди Diamond велюр красный

Артикул: CH-080-494
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина455 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло для руководителя Air Н, пластик
Фотография товара Кресло для руководителя Air Н, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стеллаж 107 Лофт
Фотография товара Стеллаж 107 Лофт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный стиль с декоративной отделкой Стул Одди Diamond — гармоничное решение для интерьеров в современном стиле с нотками минимализма. Его основное украшение — выразительная ромбовидная прострочка на спинке и сиденье, создающая объёмный рельеф и предотвращающая образование вмятин. Такая декоративная стяжка придаёт стулу утончённый облик, делая его не только функциональным, но и эстетичным акцентом в интерьере. Мягкая обивка выполнена из приятного на ощупь велюра насыщенного красного цвета. Спинка эргономичной формы обеспечивает комфортную поддержку спины. Металлические ножки окрашены в черный цвет и устойчиво выдерживают нагрузку до 120 кг. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно стула, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего стула, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность. На ножках предусмотрены подпятники, которые защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Большое количество расцветок сиденья позволят подобрать стулья в тон интерьеру. Стандартная высота сиденья делает его универсальным вариантом для обустройства домашней обеденной зоны, так и для интерьера современного кафе или ресторана. Одди Diamond — это стиль, надёжность и комфорт в каждом элементе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Ува NS, коричневый/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Стул Ува NS, коричневый/ венге

79
Настоящее фото товара Стул Halmar Wenanty, дуб медовый/ морская волна, произведённого компанией ChiedoCover
от28 090
Оптовая цена

Стул Halmar Wenanty, дуб медовый/ морская волна

38
Настоящее фото товара Стул Halmar, белый/ дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Стул Halmar, белый/ дуб медовый

92
Фотография товара Стул Алексис велюр винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр винный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул Алексис велюр винный

26
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул вращающийся Сеул велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Сеул велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Стул вращающийся Сеул велюр светло-серый

26
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стул Marco, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Marco, бежевый

51
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стул Caprice от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Caprice, произведённого компанией ChiedoCover
от27 890
Оптовая цена

Стул Caprice

58
Фотография товара Кресло Mama Bear от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mama Bear, произведённого компанией ChiedoCover
от80 090
Оптовая цена

Кресло Mama Bear

50
Настоящее фото товара Стул Элайджа, пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Элайджа, пыльная роза

11
Настоящее фото товара Стул Элин, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Элин, серый

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Обеденный стол из массива, Ананда, 1,5 метра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол из массива, Ананда, 1,5 метра, произведённого компанией ChiedoCover
64 190
Оптовая цена

Обеденный стол из массива, Ананда, 1,5 метра

46
Фотография товара Стол АРКОС 8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 8, произведённого компанией ChiedoCover
34 590
Оптовая цена

Стол АРКОС 8

36
Фотография товара Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый

41
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Альянс раскладной 160-240*90 керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Альянс раскладной 160-240*90 керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от99 99025
132 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Альянс раскладной 160-240*90 керамика

26
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол Мюнхен большой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мюнхен большой, произведённого компанией ChiedoCover
от76 490
Оптовая цена

Стол Мюнхен большой

36
Настоящее фото товара Стол TURN квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Стол TURN квадратный

31
Фотография товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена

Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый

26
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стол Лидер 14 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 14, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 14

485
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди К 90, Натур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 90, Натур, произведённого компанией ChiedoCover
от20 79023
26 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Натур

6
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол Millton 2, произведённого компанией ChiedoCover
от17 640
Оптовая цена

Стол Millton 2

50

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул Wiesbaden от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wiesbaden, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул Wiesbaden

14
Фотография товара Стул Snuc, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Snuc, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790
Оптовая цена

Стул Snuc, серый

10
Фотография товара Стул Safir, спинка жаккард Хербл синий, сиденье велюр Teddy 666 темно-синий, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir, спинка жаккард Хербл синий, сиденье велюр Teddy 666 темно-синий, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Safir, спинка жаккард Хербл синий, сиденье велюр Teddy 666 темно-синий, ножки бук морилка светлый орех

13
Распродажа
Фотография товара Стул Лофт-12, дуб Бардолино, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-12, дуб Бардолино, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
1 49079
6 790 ₽

Стул Лофт-12, дуб Бардолино, черный муар

14
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Hes, голубой, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Hes, голубой, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
9 5903
9 790 ₽

Стул Hes, голубой, велюр

15
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стул Greentown, экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Greentown, экокожа, серый

10
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), бежевый

12
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), темно-серый

10
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), белый

13
New
Фотография товара Стул ANABEL 360 град. поворот Зеленый F07-003-01 / MONTECRISTO 8421 / серый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ANABEL 360 град. поворот Зеленый F07-003-01 / MONTECRISTO 8421 / серый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 19046
29 490 ₽

Стул ANABEL 360 град. поворот Зеленый F07-003-01 / MONTECRISTO 8421 / серый каркас

11
В наличии 61 шт.

Товар в корзине

Стул Одди Diamond велюр красный
Стул Одди Diamond велюр красный
4 920
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Обеденный стол из массива, Ананда, 1,5 метра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол из массива, Ананда, 1,5 метра, произведённого компанией ChiedoCover
64 190
Оптовая цена

Обеденный стол из массива, Ананда, 1,5 метра

46
Фотография товара Стол АРКОС 8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 8, произведённого компанией ChiedoCover
34 590
Оптовая цена

Стол АРКОС 8

36
Фотография товара Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый

41
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Альянс раскладной 160-240*90 керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Альянс раскладной 160-240*90 керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от99 99025
132 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Альянс раскладной 160-240*90 керамика

26
В наличии 6 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности