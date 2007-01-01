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Мармит Sicilla индукционный, 5,5 л - фото 1

Мармит Sicilla индукционный, 5,5 л

Артикул: CH-078-106
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина405 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота170 мм
  • Объем5.5 л
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Мармит Sicilla индукционный, 5,5 л
Мармит Sicilla индукционный, 5,5 л
87 390
В корзине

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