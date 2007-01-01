Товар в корзине. Перейти
Центрифуга для сушки листьев салата, 25 л - фото 1

Центрифуга для сушки листьев салата, 25 л

Артикул: CH-071-716
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Центрифуга для сушки листьев салата
Фотография товара Центрифуга для сушки листьев салата от компании ChiedoCover.
Следующий Центрифуга для сушки листьев салата, 20 л
Фотография товара Центрифуга для сушки листьев салата, 20 л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота515 мм
  • Диаметр420 мм
  • Объем25 л
  • Материалпластик
  • Цветоранжевый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела кухонный инвентарь

Товар в корзине

Центрифуга для сушки листьев салата, 25 л
Центрифуга для сушки листьев салата, 25 л
16 490
В корзине

С этим товаром покупают