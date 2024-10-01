Товар в корзине. Перейти
Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1600, на резинках, 300гр - фото 1Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1600, на резинках, 300гр - фото 2

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1600, на резинках, 300гр

Артикул: CH-067-934
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Наматрасник Аквастоп 1400, с бортом из бязи 25см
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 1400, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.
Следующий Наматрасник Аквастоп 800, на резинках
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 800, на резинках от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стеганый наматрасник — изделие для защиты матраса от загрязнений, износа и потери формы спального места. Фиксируется на матрас 4-мя широкими резинками по углам. Использование наматрасника рекомендуется для всех видов матрасов, а для изделий из поролона или латекса обязательно, так как эти материалы не способны самостоятельно обеспечить полноценный влагообмен. Наматрасник продлит срок использования матраса или дивана, заменить его гораздо проще и дешевле.

Состав: полиэстер 100%, поликоттон, п/э волокно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина2000 мм
  • Материалполиэстер, Поликоттон
  • Плотность300 г/м²
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Матрас Парид от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Парид, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Матрас Парид

6
New
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 1000, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 1000, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Наматрасник Аквастоп 1000, на резинках

5
New
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 1400, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 1400, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Наматрасник Аквастоп 1400, на резинках

13
New
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 2000, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 2000, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Наматрасник Аквастоп 2000, на резинках

10
New
Настоящее фото товара Наматрасник Дабл Джерси Люкс 1000, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Наматрасник Дабл Джерси Люкс 1000, на резинках

12
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 800, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 800, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Наматрасник Дабл джерси премиум 800, на резинках

15
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, на резинках

6
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 800, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 800, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от990

Наматрасник стеганый Сегмент эконом 800, на резинках

12
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1800, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1800, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1800, на резинках

5
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1600, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1600, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1600, на резинках

7

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Подушка двухкамерная Комфорт, микрофибра, 70*70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка двухкамерная Комфорт, микрофибра, 70*70, произведённого компанией ChiedoCover
790

Подушка двухкамерная Комфорт, микрофибра, 70*70

10
Настоящее фото товара Простыня, 2600 х 2700, сатин 40 / 40, полоса 3 х 3, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Простыня, 2600 х 2700, сатин 40 / 40, полоса 3 х 3

6
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, с бортом из бязи 25см

9
Настоящее фото товара Наволочка, поликоттон, произведённого компанией ChiedoCover
от360

Наволочка, поликоттон

11
Настоящее фото товара Декоративная подушка Тедди, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Декоративная подушка Тедди, черная

39
Настоящее фото товара Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь

11
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 900, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 900, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Наматрасник Дабл джерси люкс 900, с бортом из бязи 25см

10
New
Фотография товара Одеяло стеганное Шашка,1720 х 2050, политик, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Шашка,1720 х 2050, политик, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Одеяло стеганное Шашка,1720 х 2050, политик, 300гр

14
Фотография товара Декоративная подушка Марракеш от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декоративная подушка Марракеш, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Декоративная подушка Марракеш

40
Настоящее фото товара Простыня, 1500 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Простыня, 1500 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий

15

Другие товары из раздела матрасы и наматрасники

Фотография товара Матрас Румба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Румба, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена

Матрас Румба

10
Фотография товара Матрас Элеганс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Элеганс, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Матрас Элеганс

13
Фотография товара Матрас Моденс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Моденс, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Матрас Моденс

9
Фотография товара Матрас Марбел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Марбел, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
Оптовая цена

Матрас Марбел

11
Фотография товара Матрас для шезлонга Fiji от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас для шезлонга Fiji, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Матрас для шезлонга Fiji

14
В наличии 192 шт.
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с непромокаемым бортом из мулетона 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с непромокаемым бортом из мулетона 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с непромокаемым бортом из мулетона 25см

15
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1800, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1800, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690

Наматрасник Дабл джерси премиум 1800, с бортом из бязи 25см

8
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 900, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 900, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от990

Наматрасник стеганый Сегмент эконом 900, на резинках

13
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 900, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 900, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 900, на резинках

10
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1400, на резинках, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1400, на резинках, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1400, на резинках, 300гр

15

Товар в корзине

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1600, на резинках, 300гр
Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1600, на резинках, 300гр
от 2 190
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Подушка двухкамерная Комфорт, микрофибра, 70*70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка двухкамерная Комфорт, микрофибра, 70*70, произведённого компанией ChiedoCover
790

Подушка двухкамерная Комфорт, микрофибра, 70*70

10
Настоящее фото товара Простыня, 2600 х 2700, сатин 40 / 40, полоса 3 х 3, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Простыня, 2600 х 2700, сатин 40 / 40, полоса 3 х 3

6
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, с бортом из бязи 25см

9
Настоящее фото товара Наволочка, поликоттон, произведённого компанией ChiedoCover
от360

Наволочка, поликоттон

11