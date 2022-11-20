Характеристики товара
Описание
Жесткий слой кокосового волокна высотой 20 мм. Создает хорошую поддержку для позвоночника. Слой высокоэластичной пены делает Ваш отдых комфортным.Комплектация матраса:
- Блок из независимых пружин
- Пенополиуретановый короб
- Кокос (h=20 мм)
- Пенополиуретан (h=20 мм)
- Белый трикотаж стеганный с синтепоном (100г)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина2000 мм
- Высота230 мм
- Максимальная нагрузка125 кг
- Цветбелый