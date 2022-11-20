Характеристики товара
Описание
Ортопедический матрас эконом класса, имеет в своем составе слой ватина (100% хлопок), который придает мягкость верхнему слою матраса и одновременно сохраняет его жесткую основу.
Дополнительный флизелиновый слой между пенополиуретаном и ватином снимает статическое напряжение, а также предохраняет составляющие матраса от трения, благодаря чему продлевает срок службы матраса.Наполнение:
- Ватин х\б
- Пружинный блок "Бонель"
- Пенополиуретановый короб
- Флизелин
- Смесовая стёганная ткань с синтепоном - 300 гр.
- Термовойлок
- Пенополиуретан
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина2000 мм
- Высота170 мм
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбелый