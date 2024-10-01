Товар в корзине. Перейти
Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1200, на резинках, 300гр - фото 1Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1200, на резинках, 300гр - фото 2

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1200, на резинках, 300гр

Артикул: CH-067-931
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Наматрасник Аквастоп 1400, с бортом из бязи 25см
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 1400, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.
Следующий Наматрасник Аквастоп 800, на резинках
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 800, на резинках от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стеганый наматрасник — изделие для защиты матраса от загрязнений, износа и потери формы спального места. Фиксируется на матрас 4-мя широкими резинками по углам. Использование наматрасника рекомендуется для всех видов матрасов, а для изделий из поролона или латекса обязательно, так как эти материалы не способны самостоятельно обеспечить полноценный влагообмен. Наматрасник продлит срок использования матраса или дивана, заменить его гораздо проще и дешевле.

Состав: полиэстер 100%, поликоттон, п/э волокно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина2000 мм
  • Материалполиэстер, Поликоттон
  • Плотность300 г/м²
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Матрас для санок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас для санок, произведённого компанией ChiedoCover
от894

Матрас для санок

50
Настоящее фото товара Матрас Матио, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Матрас Матио

14
Фотография товара Матрас Домин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Домин, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Матрас Домин

13
Фотография товара Матрас Мэд-Л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Мэд-Л, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Матрас Мэд-Л

8
Фотография товара Матрас Моденс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Моденс, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Матрас Моденс

9
New
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 1400, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 1400, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Наматрасник Аквастоп 1400, на резинках

13
New
Настоящее фото товара Наматрасник Дабл Джерси Люкс 1000, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Наматрасник Дабл Джерси Люкс 1000, на резинках

12
New
Настоящее фото товара Наматрасник Дабл Джерси Люкс 1400, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Наматрасник Дабл Джерси Люкс 1400, на резинках

8
New
Фотография товара Наматрасник Дабл Джерси Люкс 800, с непромокаемым бортом 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл Джерси Люкс 800, с непромокаемым бортом 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Наматрасник Дабл Джерси Люкс 800, с непромокаемым бортом 25см

12
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1800, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1800, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690

Наматрасник Дабл джерси премиум 1800, с бортом из бязи 25см

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Декоративная подушка Кофе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декоративная подушка Кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Декоративная подушка Кофе

36
Настоящее фото товара Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40

14
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр , произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр

14
New
Настоящее фото товара Наматрасник Дабл Джерси Люкс 900, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Наматрасник Дабл Джерси Люкс 900, на резинках

10
New
Фотография товара Подушка двухкамерная Комфорт, микрофибра, 50*70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка двухкамерная Комфорт, микрофибра, 50*70, произведённого компанией ChiedoCover
590

Подушка двухкамерная Комфорт, микрофибра, 50*70

13
Настоящее фото товара Пододеяльник, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Пододеяльник, сатин

13
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум 2200 х 2050, тик, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум 2200 х 2050, тик, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Одеяло стеганное Премиум 2200 х 2050, тик, 300гр

9
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках

9
Фотография товара Декоративная подушка Белла, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декоративная подушка Белла, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Декоративная подушка Белла, синий

43
Настоящее фото товара Простынь, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Простынь, сатин

9

Другие товары из раздела матрасы и наматрасники

Настоящее фото товара Матрас Веро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Матрас Веро

12
Фотография товара Матрас Мэд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Мэд, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Матрас Мэд

12
Настоящее фото товара Матрас Марио 2, беспружинный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Матрас Марио 2, беспружинный

14
Фотография товара Матрас Polini kids basic, 1900*900*120, микрофибра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Polini kids basic, 1900*900*120, микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Матрас Polini kids basic, 1900*900*120, микрофибра

14
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см

12
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1000, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1000, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Наматрасник Дабл джерси премиум 1000, на резинках

7
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1800, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1800, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390

Наматрасник Дабл джерси премиум 1800, на резинках

14
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с непромокаемым бортом из мулетона 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с непромокаемым бортом из мулетона 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590

Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с непромокаемым бортом из мулетона 25см

5
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490

Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с бортом из бязи 25см

14
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 900, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 900, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от990

Наматрасник стеганый Сегмент эконом 900, на резинках

13

Товар в корзине

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1200, на резинках, 300гр
Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1200, на резинках, 300гр
от 1 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Декоративная подушка Кофе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декоративная подушка Кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Декоративная подушка Кофе

36
Настоящее фото товара Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40

14
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр , произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр

14
New
Настоящее фото товара Наматрасник Дабл Джерси Люкс 900, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Наматрасник Дабл Джерси Люкс 900, на резинках

10