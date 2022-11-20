Характеристики товара
Описание
Матрас средней жесткости. Матрас имеет особо выраженные ортопедическими свойства за счет использования блоков независимых пружин.
Пружины в блоке обшиты отдельными матерчатыми чехлами, сшитыми между собой. Это позволяет точечно распределить нагрузку, без вовлечения соседних пружин.
Повторяя контуры тела, независимые пружины обеспечивают анатомическую поддержку и максимально правильное положение позвоночника во время отдыха.
- Блок из независимых пружин
- Пенополиуретановый короб
- Кокосовый слой - толщина - 10 мм.
- Смесовая стёганная ткань с синтепоном - 300 гр.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина2000 мм
- Высота180 мм
- Максимальная нагрузка95 кг
- Цветбелый