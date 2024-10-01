Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина500 мм
- МатериалМахровая ткань
- Плотность700 г/м²
- СоставХлопок
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Наматрасник Дабл Джерси Люкс 1400, на резинках
Наволочка декоративная с кантом, на подушку 40х40 см
Махровые полотенца белые, 50*70, 450гр
Халат вафельный, белый
Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр
Махровые полотенца Бордюр Соты, 70*140, 460гр
Подушка Комфорт, поплин, 50*70
Пододеяльник, 1780 х 2200, сатин 60 / 40, гладкий
Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр
Наматрасник Дабл джерси премиум 1000, с непромокаемым бортом из мулетона 25см
Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр
Махровые полотенца белые, 40*70, 480гр,Туркменистан
Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, тик, 150гр
Одеяло стеганное Премиум 2200 х 2050, тик, 300гр
Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр
Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр
Халат махровый ПРЕМИУМ
Халат махровый СТАНДАРТ, 58-62
Чехол на подушку, стеганный поплин, 50*70
Чехол на подушку, тик, 50*70