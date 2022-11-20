Характеристики товара
Описание
Ортопедический матрас с повышенной жесткостью и упругостью благодаря применению кокосового волокна (койра).
Замечательные свойства кокосового волокна:
- не гниет ни при какой влажности;
- сохраняет в течение десятков лет свою упругость и жесткость;
- абсолютно экологично, гигиенично, антиаллергенно.
Периотек в стеганой ткани делает матрас «Мэдисон» более мягким
- Ватин х\б
- Пружинный блок "Бонель"
- Пенополиуретановый короб
- Кокосовый слой - 10 мм.
- Флизелин
- Термовойлок
- Пенополиуретан
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина2000 мм
- Высота190 мм
- Максимальная нагрузка95 кг
- Цветбелый