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Мельница для соли «Париж» сталь нержавеющая - фото 1

Мельница для соли «Париж» сталь нержавеющая

Артикул: CH-062-912
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт

Отзывы

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Мельница для соли «Париж» сталь нержавеющая
Мельница для соли «Париж» сталь нержавеющая
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