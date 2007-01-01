Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Материалбук
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Горшок для запекания «Белая», классический, с крышкой, фарфор
Набор соль/перец на подставке 35мл, стекло, нержавеющая сталь
Мельница для соли, перца, керамический механизм, дерево, сталь нержавеющая
Мельница для перца «Париж» сталь нержавеющая
Мельница для перца «Париж Ю Селект»
Мельница для перца с металлическим механизмом, акрил, бук
Мельница для соли электрическая, пластик, сталь нержавеющая
Мельница для соли «Мадрас» с металлическим механизмом, бук
Горшок для запекания «Белая», классический, с крышкой, фарфор
Набор соль/перец на подставке 35мл, стекло, нержавеющая сталь