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Мельница для соли, акрил - фото 1

Мельница для соли, акрил

Артикул: CH-062-913
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Материалакрил

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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