Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота180 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,45 л, металлический
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 55 мм
Соусник сталь нержавеющая 45 мл, металлический
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нерж, 90 мм
Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 50 мл, 7 см, айвори
Мельница для соли, перца, керамический механизм, акрил, сталь нержавеющая
Мельница для соли электрическая, на батарейках, «Ю Селект»
Мельница для перца металлическая, механическая
Мельница для перца с металлическим механизмом, акрил, бук
Мельница для перца с металлическим механизмом, светлое дерево
Мельница для перца «Маэстро» бук, сталь нержавеющая
Мельница для перца «Лайн» бук, алюминий
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,45 л, металлический
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 55 мм